Üye Girişi
ABD: Flint'teki kurşunlu su krizinde 626 milyon dolar tazminat - Son Dakika
BBC

ABD: Flint'teki kurşunlu su krizinde 626 milyon dolar tazminat

11.11.2021 07:41
ABD: Flint'teki kurşunlu su krizinde 626 milyon dolar tazminat

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Flint kentinde, 2014-2105 yıllarında yaşanan kurşunlu su krizinde kurbanlara 626 milyor dolar tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma, yargıç tarafından onaylandı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Flint kentinde, 2014-2105 yıllarında yaşanan kurşunlu su krizinde kurbanlara 626 milyor dolar tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma, yargıç tarafından onaylandı.

Paranın çoğunluğu, kentte zehirli suyu içen çocuklara, etkilenen yetişkinlere, iş yeri sahiplerine ve su faturası ödeyen herkese gidecek.

Kentte 2014'te tasarruf için Flint Nehri'nin aşındırıcı suyunun arıtmadan şebekeye verilmesi sonucu en az 12 kişi ölmüştü.

Bu nedenle şebekedeki bazı eski kurşun borular çözülmüş ve çeşmelerden akmıştı.

Bir Lejyoner hastalığı salgını yaşanırken, yaklaşık 100 bin kişi güvenli içme suyundan mahrum kaldı.

Daha sonra binlerce kent sakini Michigan eyaleti yönetimine dava açtı.

Tazminatın büyük kısmı, sık sık kamu sağlığı risklerini görmezden gelmekle suçlanan Michigan eyaleti yönetimi tarafından ödenecek.

Geçen yıl savcılar, kriz nedeniyle yargılama bekleyen tüm yetkililere karşı getirilen adli suçlamaları düşürmüş ve daha kapsamlı bir soruşturma gerektiğini söylemişlerdi.

Nüfususun çoğnluğunu siyah Amerikalıların oluşturduğu Flint sakinlerinin yüzde 40'ı yoksulluk içinde yaşıyor.

Neden zehirlenme oldu?

2014'te Flint, su tedariğini suyu Huron Gölü'nden alan Detroit'in su şebekesinden çıkartıp, yerine Flint Nehri'nin suyunu kullanmaya başladı.

Flint o dönem mali açıdan zor durumdaydı ve bu şekilde milyonlarca dolar kar edilmesi planlanıyordu.

Ancak nehrin suyu, Huron Gölü'nünkünden daha aşındırıcıydı ve düzgün bir şekilde de arıtılmayınca borulardan suya kurşun karıştı.

Kent sakinleri, çeşme suyunun bazen mavi ya da sarı aktığını, saçlarının dökülmeye başladığını ve yüzleriyle kollarında kızarıklıklar oluşmaya başladığını söyledi.

Buna karşın, yetkililer bir yıldan uzun süre herhangi bir sorun olduğunu kabul etmedi.

Kent yeniden Detroit su sistemine bağlandı. Ancak yine de birçok kişi hükümete güvenmediklerini söyleyip, şişelenmiş su kullanıyor.

ABD: Flint'teki kurşunlu su krizinde 626 milyon dolar tazminat

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD: Flint'teki kurşunlu su krizinde 626 milyon dolar tazminat - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum 07:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum ABD, PKK'ya operasyon teminatı mı verdi? Pentagon'dan teröristbaşını boşa düşürecek çıkış 07:18 ABD, PKK'ya operasyon teminatı mı verdi? Pentagon'dan teröristbaşını boşa düşürecek çıkış Kılıçdaroğlu'ndan, 00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti 23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda 22:58 Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
Putin talimatı verdi! Rusya, Sovyetler döneminde rafa kaldırılan savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak Putin talimatı verdi! Rusya, Sovyetler döneminde rafa kaldırılan savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak         
07:28
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 07:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: ABD: Flint'teki kurşunlu su krizinde 626 milyon dolar tazminat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement