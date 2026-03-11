ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Askeri Önlemleri Artırıyor - Son Dakika
Son Dakika

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Askeri Önlemleri Artırıyor

ABD, Hürmüz Boğazı\'ndaki Askeri Önlemleri Artırıyor
11.03.2026 09:19
Beyaz Saray, Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ek askeri seçenekler hazırlanıyor.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ilave seçenekler hazırlıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İran gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin İran'a saldırılarının ne zaman sona ereceğine ilişkin soruları cevaplayan Leavitt, İran'ın ABD'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığından emin olmak istediklerini bildirdi. Leavitt, "Başkan, askeri hedeflerin tam olarak gerçekleştirildiğine ve bunu söyleseler de söylemeseler de İran'ın koşulsuz teslimiyet noktasına geldiğine karar verdiğinde operasyonlar sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Artan petrol fiyatları ve buna bağlı olarak ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi konusunda Başkan Donald Trump'ın süreci yakından takip ettiğini söyleyen Leavitt, İran'la ilgili askeri sürecin tamamlanmasının ardından petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini öne sürdü. Bunun için Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalması gerektiğini vurgulayan Leavitt, "ABD Donanması şu ana dek boğazda herhangi bir tanker veya gemiye eşlik etmedi ancak bu bir seçenek. Başkan, gerektiğinde kesinlikle bu seçeneği kullanacağını söyledi. ABD ordusu, Başkan'ın talimatı üzerine Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor" diye konuştu.

'TRUMP, PENTAGON'UN SORUŞTURMA RAPORUNU KABUL EDECEK'

Leavitt, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda petrol akışını durdurmak için herhangi bir adım atması halinde Amerikan ordusu tarafından daha sert bir şekilde hedef alınacağını aktardı.

İran'da ABD'ye ait olduğu belirtilen bir Tomahawk füzesiyle vurulan okulla ilgili olarak Pentagon soruşturmasının sürdüğünü hatırlatan Leavitt, "Başkan, Pentagon'un bu olayla ilgili soruşturmasının sonucunu kabul edeceğini söyledi. Sonucu her ne olursa olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın İran'daki yeni lider seçimine dahil olmak istediğini ve bunu birkaç kez dile getirdiğini söyleyerek, Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesinden memnun olmadıklarını yineledi. Leavitt, "Başkan Trump, yeni Ayetullah'ın huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyor ve yeni İran liderinin seçilmesinde rol alması gerektiğini birkaç açıklamasında ifade etmişti" dedi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
