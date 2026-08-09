ABD Hürmüz Boğazı'ndan Enerji Akışını Artıracak - Son Dakika
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ABD Hürmüz Boğazı'ndan Enerji Akışını Artıracak

ABD Hürmüz Boğazı\'ndan Enerji Akışını Artıracak
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Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını artırma planlarını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, " Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve doğal gaz akışını artıracağız" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına İran'la ilgili açıklamada bulundu. Vance, İran'la iletişimin sürdüğünü söyleyerek, "Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğal gaz miktarını en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

İran'ın, ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını kaydeden Vance, "Eğer istekli değillerse, sorun değil. Elimizden gelen her türlü baskıyı uygulamaya ve Amerikalıların daha düşük enerji fiyatlarından faydalanabilmesi için Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ile doğal gaz çıkarmaya devam edeceğiz. İran konusunda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar devreye sokuldu" diye konuştu.

Vance, yapılacak bir anlaşma konusunda beklentilerinin, çıkan petrol ve doğal gazın çatışma öncesindeki seviyeye dönmesi olduğunun altını çizerek, "İran tarafının da bu konuda mutabık olduğunu' öne sürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Hürmüz Boğazı'ndan Enerji Akışını Artıracak - Son Dakika

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