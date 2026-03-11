ABD İran'a Ait 16 Mayın Gemisini İmha Etti - Son Dakika
ABD İran'a Ait 16 Mayın Gemisini İmha Etti

ABD İran\'a Ait 16 Mayın Gemisini İmha Etti
11.03.2026 11:24
CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından İran'ın savaş gemilerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD dün Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi de dahil çok sayıda savaş gemisini imha etti" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
