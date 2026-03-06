ABD, İran Hedeflerini Vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran hedeflerinin ABD güçleri tarafından vurulduğu görüntüleri yayınladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılardan görüntüler yayınlandı. Paylaşımda, "İran hedefleri ABD güçleri tarafından imha ediliyor ve bu durum Amerikan ordusunun ezici askeri gücünün devamlılığını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.