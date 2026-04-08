ABD-İran Müzakereleri Kırılgan

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes sonrası planlanan müzakerelere ilişkin, "Süreç, İran'ın tutumuna bağlı" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı bir etkinlikte konuştu. Vance, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin 'kırılgan' olduğunu belirterek, "Burada iyi gelişmeler olduğunu düşünüyorum. İranlılar iyi niyetle bizimle çalışmaya istekliyse bir anlaşmaya varabiliriz. Ancak yalan söyleyeceklerse, hile yapacaklarsa ve kırılgan ateşkesi sabote etmeye çalışacaklarsa mutlu olmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin İran'a Hürmüz Boğazı'nı açma ve saldırıları durdurma yönünde ültimatom verdiğini söyleyen Vance, anlaşmanın bu şartlar çerçevesinde sağlandığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye öncelik verdiğini ancak askeri ve ekonomik gücün de masada olduğunu aktaran Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Macaristan Başbakanı'nı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Vance, "Zelenskiy'nin açıklamaları kabul edilemez. Bir müttefikin liderini tehdit etmek saçmalık" diye konuştu.