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ABD, İsrail'in beyaz fosfor kullanımıyla ilgili endişeli - Son Dakika
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ABD, İsrail'in beyaz fosfor kullanımıyla ilgili endişeli

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD tarafından sağlanan beyaz fosfor mühimmatı kullandığına dair gelen soruya 'Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız' yanıtını verdi.

ABD, İsrail\'in beyaz fosfor kullanımıyla ilgili endişeli
12.12.2023 - 10:53,
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD tarafından sağlanan beyaz fosfor mühimmatı kullandığına dair gelen soruya "Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız" yanıtını verdi.

ABD Başkanlık Sarayı NSC koordinatörü John Kirby, dün yapılan basın toplantısında ABD tarafından İsrail'e sağlanan beyaz fosfor mühimmatının Ekim ayında Lübnan'a yönelik saldırılarda kullandığına dair gelen soru üzerine "Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız.

Beyaz fosforun aydınlatma ve hareketleri gizlemek için duman üretme açısından meşru bir askeri kullanıma sahip olduğunu hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Ve açıkçası, beyaz fosfor gibi maddeleri başka bir orduya sağladığımızda, bunun meşru amaçlar doğrultusunda ve silahlı çatışma hukukuna uygun olarak kullanılacağına dair tam bir beklenti içindeyiz. Ancak bu raporları gördük. (Raporlar) yeni. Şu anda bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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