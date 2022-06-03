ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı - Son Dakika
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ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı

03.06.2022 21:13

ABD tarafından yayımlanan bir istihbarat raporunda Putin hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Rapora göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nisan ayında ileri kanser tedavisi gördü. Raporda ayrıca, Putin'e mart ayında bir suikast girişimi düzenlendiği vurgulandı. Kıdemli istihbarat yetkililerinden biri, Putin için "Herkes sonunun yakın olduğunu hissediyor." denildi.

Putin hakkında öne sürülen iddialara bir yenisi daha eklendi. ABD tarafından yayımlanan bir istihbarat raporunda Putin hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

BIDEN TARAFINDAN İNCELENDİ

Raporda Putin'in nisan ayında ileri kanser tedavisi gördüğü ve mart ayında bir suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi. Üç üst düzey istihbarat yetkilisinin yaptıkları açıklamada, Putin'in sağlığının Biden yönetimi tarafından yoğun bir inceleme konusu olduğunu ve gizli bir raporun kanser tedavisi raporlarını doğruladığını ifade edildi.

"PUTİN'İN SONU YAKIN"

Kıdemli istihbarat yetkililerinden biri, "Putin'in duruşu güçlü ama artık mutlak değil" derken, " Kremlin'in içindeki sözler onun yönetimi sırasında hiç bu kadar yoğun olmamıştı, herkes sonun yakın olduğunu hissediyor" ifadelerini kullandı. Ulusal İstihbarat Direktörü, ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma İstihbarat Teşkilatı'ndan alınan kaynaklar, Putin'in sağlığının önceden inanıldığından daha ciddi olduğu konusunda hemfikir.

PUTİN'İN YARGUNLUĞU RUSYA'YA YANSIDI

İstihbarat yetkilileri, Ukrayna'daki savaşın dördüncü ayında Putin'in fiziksel yorgunluğunun Rusya'nın kendi yorgunluğuyla eşleştiğini söylediler.

MART AYINDA SUİKAST GİRİŞİMİ YAPILDI

Yetkililer, istihbarat değerlendirmelerinin de mart ayında bir suikast girişimi yapıldığını doğruladığını söylüyor. Kaynak, "Putin'in yabancı liderlerle çok az görüşmesi oldu" derken, "Putin'in izolasyonu böylece spekülasyon seviyelerini artırdı. Bu spekülasyon, Kremlin'den tekrar tekrar inkarlara yol açtı" diye konuştu.

LAVROV İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz Pazar günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Putin'in hasta veya ölmek üzere olduğu dedikodularını yalanlamıştı. Fransız televizyonuna verdiği demeçte Lavrov, "Başkan Vladimir Putin her gün halkın önüne çıkıyor. Onu ekranlardan izleyebilir, performanslarını okuyabilir ve dinleyebilirsiniz. Aklı başında insanların bir tür hastalık veya kötü sağlık belirtisi görebileceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yaklaşık 3 aydır sürüyor. Eski bir Sovyet casusu Putin'in Parkinson hastalığı olduğunu iddia ederken, bir başka iddiada ise Rus liderin tiroid kanseri olduğu söylenmişti.

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