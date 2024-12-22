ABD Kızıldeniz\'de Kendi Savaş Uçağını \'Yanlışlıkla\' Düşürdü

Dünya

ABD, Kızıldeniz'de 'yanlışlıkla' kendi savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz üzerinde kendi savaş uçaklarının 'dost ateşi' sonucu vurulduğunu, uçaktan atlayan 2 pilotun yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu. Açıklamada, Kızıldeniz'de 'USS Harry S. Truman' uçak gemisinde operasyon yürütülürken 'USS Gettysburg' kruvazöründen 'F/A-18' savaş uçağına 'yanlışlıkla ateş açıldığı' kaydedildi.

Olayın 'dost ateşi vakası' olarak değerlendirildiği ve ABD Donanması'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.