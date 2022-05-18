ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor

18.05.2022 16:42
ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor

New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nden Dr. Sam Parnia, ölen bir insanın öldüğünü bileceğini ve ölümden sonra bir süre daha insan bilincinin açık kaldığını iddia etti. Parnia'nın bu sözleri bilim dünyasında tartışma yarattı.

Bilim dünyası, ölüm anı ve sonrası hakkında araştırmalarda bulunmaya devam ediyor. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nden Dr. Sam Parnia tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ise bilim dünyasında karışıklık yarattı.

"ÖLÜM SONRASI HİS VAR, ÖLÜM GÜNLER SÜRÜYOR"

Dr. Sam Parnia, ölümün anlık bir durum olmadığını ve günler sürdüğünü dile getirdi.Parnia, "İlginç olan bir zaman var ki, ancak sen ve ben öldükten sonra, vücudumuzdaki hücreler yavaş yavaş kendi ölüm süreçlerine doğru gidiyor. Canlılar anında ölüye dönüşmüyorlar" dedi. Parnia, vücudun ölümden sonra da direndiğini ve insanın öldüğünün farkında olduğunu belirterek tüyler ürpertti.

2016'DAKİ ARAŞTIRMA YENİDEN GÜNDEMDE

Parnia'nın bu tespitinin ardından 2016 yılında Western Ontario Üniversitesi'nde dört kişinin cansız bedeni üzerinde yapılan araştırma yeniden gündem oldu. Bu araştırma kapsamında incelenen kişilerin beyin aktiviteleri, ölümden sonra da devam etmişti.

TARTIŞMALARIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Parnia'nın tespiti, bilim camiasında da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazıları Parnia'yı "Panikçi ve hayalperest" olarak tanımlarken, bazıları da "Söyledikleri doğru" diyerek doktora sahip çıktı.

YORUMLAR
500
Tüik'in Enag Hakkındaki İhtiyati Tedbir Talebini Mahkeme Reddetti Tüik'in Enag Hakkındaki İhtiyati Tedbir Talebini Mahkeme Reddetti Bilimsel Bir Araştırma Güneş Enerjisinin Gece de Üretilebileceğini Gösterdi Bilimsel Bir Araştırma Güneş Enerjisinin Gece de Üretilebileceğini Gösterdi

New York Üniversitesi, Spor Federasyonu, Tıp Merkezi, Araştırma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
15:43 Gülümse Kaderine Çocuk dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neval, Yaren'in kimin kızı olduğunu öğrenecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 16:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement