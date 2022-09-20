ABD'li kadın eski sevgilisiyle barışmak için kaçırılma numarası yaptı! Mahkeme 18 ay hapis cezası verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Sherri Papini'nin 2016 yılında ortadan kaybolmasının ardından 3 hafta boyunca polis ve FBI çok sayıda eyalette aramalara başlamış ve Papini Şükran Günü'nde tekrar ortaya çıkmıştı.

HER ŞEYİ KENDİSİ PLANLAMIŞ

Geçtiğimiz yıl kaçırılma olayını kendisinin planladığını ve FBI'a yalan söylediğini kabul eden Papini yol açtığı maddi zararlar nedeniyle 300 bin dolar tazminata çarptırıldı. Şartlı tahliye yetkilileri ve Papini'nin avukatı 1 ay hapis cezasının ardından 7 ay ev hapsi verilmesini isterken savcılar ise 8 ayın tamamını hapishane geçirmesini talep etti. Fakat hakim, başkalarına ibret olması için 18 ay hapis cezası verdi.

Hakim, Papini yüzünden aramaya katılan güvenlik güçleri ve ona güvenen arkadaşlarının zor durumda bırakıldığını söyledi. Ayrıca iki Latin kökenli kadın tarafından kaçırılma hikayesi yüzünden haksız yere suçlanan insanların olduğunu ve şüpheyle yaklaşılan Latin topluluğunun da yaşananlardan zarar gördüğünü vurguladı.

TOPLAM 300 BİN DOLAR ÖDEME YAPACAK

Papini, yakalandıktan sonra aldığı psikolojik tedavinin 30 bin dolarlık, arama çalışmaları sırasında güvenlik güçlerinin 150 bin dolarlık masraflarının yanı sıra yalanının ortaya çıkmasına kadar bu sürede aldığı 128 bin dolarlık devlet yardımını da geri ödemek zorunda olacak.