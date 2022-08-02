ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar - Son Dakika
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ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar

02.08.2022 09:12
ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar

ABD merkezli arama motoru Google, Duo ile Meet uygulamanı birleştiriyor. Yazılım devi bu adımıyla Google, farklı görüntülü sohbet uygulaması ikilemine son verecek. 2023 yılı itibarıyla bu hizmet olmayacak ve tüm görüntülü sohbet yetenekleri Meet'e transfer edilecek.

Google, uygulamalarını yeniden düzenlemeye başladı. Bir süre önce Duo isimli görüntülü sohbet uygulamasını Meet ile birleştirmeye karar veren Google, Duo kullanıcılarına bildirimler göndermeye başladı. Peki Google Duo veya Meet kullanıcılarının ne yapması gerekiyor?

DUO VE MEET YIL SONUNDA BİRLEŞECEK

Yazılım devi, son günlerde Duo uygulamasında bildirimler göndermeye başladı. "Duo daha da iyi olacak" şeklinde bir uyarı yayınlayan Google, Duo uygulamasının yeni bir isim, yeni özellikler ve yeni bir simgeyle değişeceğini söyledi. Böylece her iki görüntülü sohbet hizmeti tek uygulamada birleşecek.

Google'ın açıklamasına göre, Meet kullanıcıları bu değişiklikten etkilenmeyecek. Yani Meet'in web sitesi ve uygulaması aynı olacak. Ancak Duo ile Meet birleşmesiyle birlikte Duo uygulaması ve web sitesi Meet'e bağlanacak.

ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar

BÜTÜN YETENEKLER TAŞINACAK

Google henüz resmi bir kapanış tarihi vermedi, ancak tüm Duo kullanıcılarını 2022'nin sonuna kadar Meet'e taşımak istiyor. Yani 2023 yılı itibarıyla bu hizmet olmayacak ve tüm görüntülü sohbet yetenekleri Meet'e transfer edilecek.

Ayrıca Meet uygulaması da bu süre boyunca "Meet Original" olarak adlandırılacak ve Duo'nun değiştirilmesi ile birlikte kullanımdan kaldırılacak. Google Duo ise bu süre boyunca tüm Meet özelliklerini alacak.

ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar

GOOGLE YÖNETİMİ KÜRESEL KRİZE KARŞI YENİ STRATEJİ GELİŞTİRİYOR

Google ayrıca ekonominin belirsizliği karşısında yeni bir politika hazırlığı içinde. Yazılım devi, 'Simplicity Sprint' isimli yeni politika ile üretkenliği ve odaklanmayı artırmayı amaçlıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar - Son Dakika

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