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ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi? - Son Dakika

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi?

08.01.2022 09:31
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi?

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 6 ayda nasıl 40 kilo verdiğini anlattı. ABD'deki ünlü tabloid gazetelerden New York Post'a konuşan Pompeo, ne ameliyat olduğunu ne de kelepçe taktırdığını söyleyerek, kilo verme başarısının sırlarını paylaştı.

Mike Pompeo, 2021'in 14 Haziran'da tartıldığında neredeyse 136 kilo olduğunu görünce, ertesi gün eşi Susan Pompeo'ya "O gün bugün" dediğini söyledi.

Kilo vermek için elinden geleni yapma kararı aldığını belirten Pompeo, "Egzersize başladım. Neredeyse her gün spor yaptım ve düzgün beslendim. Kilolar da azalmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'de yer alan çeviriye göre 58 yaşındaki Pompeo, evinin bodrum katına bir spor salonu yaptırdığını söyleyerek "Haftada 5 ya da 6 kez buraya gelip yarım saat egzersiz yapmaya çabaladım. Öyle bilimsel bir tarafı da yoktu. Eğitmen ya da diyetisyenle çalışmadım. Tek başımaydım" dedi.

DİYETİSYENDEN DESTEK ALMAMIŞ

"Aslında hayatım boyunca kilo verme mücadelesi içindeydim" diyen Pompeo, daha sağlıklı bir hale gelebilmek için doğru kafa yapısını bulması gerektiğini belirtti.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi?

Pompeo, spor salonuna dambıl setleri ve egzersiz bisikleti satın aldığını belirtti.

"6 ay içinde 40 kilodan fazla verdiğini" söyleyen Pompeo, "Benim için mesele bunu doğru bir şekilde yapıp yeteri kadar disiplinli davranmak" dedi.

ARTIK SALATA YİYOR

Ailesinin İtalyan kökenli olduğunu ve bu yüzden de makarna, ekmek, peynir ve tatlı gibi yemekleri sevdiğini belirten Pompeo, "Aile ve arkadaşlarımızla yine bu yemeklerin tadını çıkaracağız. Tabii bu sefer ben 'Salata alayım' diyen kişi olacağım" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi? - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi? - Son Dakika
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