ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Dünya

ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD\'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
24.08.2025 10:31
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi göndermesinin ardından "Tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum" çağrısı yapmıştı. Maduro'nun mesajıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı.

Devlet televizyonuna konuşan Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne katılımın "son derece başarılı" geçtiğini söyleyerek, halkın ABD gemileri karşısında devasa bir vatanseverlik sergilediğini vurguladı. Milis gücüne kayıt işlemlerinin pazar günü de süreceğini aktaran Maduro, "Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır." ifadelerini kullandı.

"VATAN SAVUNMASI YURTTAŞLIK GÖREVİDİR"

Maduro, vatan savunmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti: "Vatan savunması bir sevgi göstergesi ve yurttaşlık görevidir. Vatanını savunmayan, ailesini de savunamaz, kendini de savunamaz. Ülkesinin tarihini ve egemenliğini sevmeyen, onlara hayranlık duymayanlar ruhlarını kaybeder. Ben vatanımı sevdiğim için kaydoluyorum. Sen de kaydol, saflara katıl! Yaşasın Venezuela, yaşasın vatan, yaşasın barış!"

MUHALEFET HALKIN UZAK DURMASINI İSTEDİ

Öte yandan muhalefet lideri Maria Corina Machado, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, halktan Maduro'nun çağrısına kulak asmamasını istedi. Machado, "Onların seni savunuyor gibi gösterme hedefi var; gerçekte ise güç zayıflıyor. Saygısızlık et, görmezden gel, yalnız bırak onları." ifadesini kullandı.

ULUSAL BOLİVARCI MİLİS GÜCÜ

Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne kayıt işlemleri başta başkent Karakas olmak üzere Tachira, Vargas, Merida, Trujiillo, Barinas, Delta Amacuro ve Zulia eyaletlerinde devam ediyor. Halkın kayıt yaptırdığı Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, Venezuela ordusuna bağlı olmakla birlikte esas olarak sivil gönüllülerden oluşan yardımcı bir güç olarak kabul ediliyor Milisin görevi, ulusal savunmayı güçlendirmek, toplumsal seferberliği sağlamak ve gerektiğinde silahlı kuvvetlere destek vermek olarak tanımlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti. CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu - Son Dakika

07:58
TSK düğmeye bastı Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
08:54
İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor
İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor
