ABD'nin İran'a Karşı Saldırıları Tamamlandı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Karşı Saldırıları Tamamlandı

ABD\'nin İran\'a Karşı Saldırıları Tamamlandı
10.06.2026 08:16
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ABD, helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik savunma saldırılarını tamamladı.

ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı belirtildi. Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu kaydedilerek, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'nin İran'a Karşı Saldırıları Tamamlandı - Son Dakika

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