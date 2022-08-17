İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti

17.08.2022 10:28

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde iniş denemesi sırasında sağ tekerliğini kaybeden uçağın yardımcı pilotu Charles Hew Crooks, uçaktan atlayarak canına kıydı. İntihar eden pilotun cesedi bir mülkün ağaçları arasında bulunurken yere çakılan uçaktaki diğer pilot da yaşamını yitirdi.

Olay, 29 Temmuz'da Raleigh-Durham Uluslararası Havalimanı'nın yaklaşık 30 mil güneyinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde kargo uçağı iniş denemesi sırasında sağ tekerliğini kaybetti.

İNİŞ TAKIMLARINA ZARAR VERİP ATLADI

Başarılı iniş yapamayan uçağın yardımcı pilotu Charles Hew Crooks başarısız iniş girişimi nedeniyle kendini suçlu hissetti. Peşinden uçağın iniş takımlarına zarar verip uçaktan atladı. Uçak da içindeki diğer pilotla yere çakıldı.

Yardımcı pilot başarılı iniş yapamayınca özür dileyip uçaktan atladı

CESEDİ BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU

NTSB'den bir rapora göre, Crooks "Koltuğundan kalktı, kulaklığını çıkardı, özür diledi ve arka kapıdan uçaktan atladı. Öte yandan kendini suçlu hissedip canını kıyan pilot diğer pilotu da canından etti. İntihar eden pilotun cesedi bir mülkün ağaçlarının arasında bulundu.

YORUMLAR
500
Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi Galatasaray gemileri yaktı! Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayacak Galatasaray gemileri yaktı! Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayacak

Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:15 Bağcılar'da yapılan düğünde yakılan meşale patladı! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement