ABD'nin müttefikleri Rusya'ya saldırmama şartını kaldırmaya destek veriyor - Son Dakika
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ABD'nin müttefikleri Rusya'ya saldırmama şartını kaldırmaya destek veriyor

ABD\'nin müttefikleri Rusya\'ya saldırmama şartını kaldırmaya destek veriyor

ABD Başkanı Joe Biden üzerindeki baskı artarken, bazı müttefik ülkeler Rusya topraklarına saldırmama şartının kaldırılmasına destek verebileceklerini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hedeflere saldırmasına izin verilmesi gerektiğini savunurken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu şartın kaldırılmasına destek veriyor. Rusya ise Batı silahlarının Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılması ihtimaline karşı tehditvari açıklamalar yapıyor.

30.05.2024 21:53
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Ukrayna’nın Batı’nın verdiği silahlarla Rusya topraklarına saldırmasına bugüne kadar karşı çıkan ABD Başkanı Joe Biden üzerindeki baskı artıyor.

ABD'nin bazı müttefikleri peş peşe, Rusya topraklarına saldırmama şartının kaldırılmasına destek verebileceklerini açıkladı.

NATO dışişleri bakanları toplantısı için Çekya’nın başkenti Prag'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un konuyla ilgili tutumunun değişen savaş alanı koşullarına göre "uyarlanacağını ve düzenleneceğini” söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ise bu konuda politikalarının değişmediğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’nın bu silahları Rusya’daki askeri hedeflere karşı kullanmasına izin verilmesi gerektiğini savunuyor.

Macron’un bu başlıkta Ukrayna’ya verdiği açık desteğin yanında bazı diğer önemli Batılı liderlerin de yumuşamaya başladığı anlaşılıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kamuoyu önünde temkinli bir dil kullansa da ülkenin başkentinde yetkili olan bir isim, “savunma saldırıları, kendi topraklarınla sınırlı değildir, saldırının geldiği topraklarda da yapılabilir” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu şartın kaldırılmasına destek veriyor.

Economist'e konuşan Stoltenberg, “Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var. Ve buna Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulması da dahildir” mesajını verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Cameron da bu ayın başlarında İngiltere’nin sağladığı silahları nasıl kullanacağına Kiev’in karar vereceğini söyledi.

Polonya da sağladıkları silahların "uygun görülen şekilde" kullanabileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu konuda önceden yaptığı bir açıklamada, söz konusu şartın ‘haksız’ olduğunu söylemişti.

Ukrayna, Harkov dahil farklı cephelerde Rusya saldırılarına karşı koymaya çalışıyor.

Moskova'dan tehdit mesajları

Moskova ise Batı silahlarının Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılması ihtimaline karşı tehdit vari açıklamalar yapıyor.

Vladimir Putin, "Avrupa'daki, özellikle küçük ülkeler, neyle karşı karşıya olduklarının farkında olmalılar" dedi ve bu ülkelerin topraklarının küçük nüfuslarının yoğun olduğunu söyledi.

Rus lider, böylesi bir saldırıyı Ukrayna güçleri gerçekleştirse bile sorumluluğunun Batılı silah tedarikçilerine ait olacağını savundu.

Bazı NATO ülkeleri bu gelişmeler karşısında tedirginliğini koruyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Perşembe günü Rus askeri üslerini vurmanın gerekli olmadığını düşündüğünü söyledi.

Melodi, bunun yerine Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlanması çağrısı yaptı.

Ancak Ukrayna'nın hali hazırda Rusya topraklarına yönelik bazı saldırılarda Batı tarafından sağlanan silahları kullandığı ancak bunu duyurmadığı düşünülüyor.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze de bunu doğrular şekilde, bazı ülkelerin Ukrayna'ya “şartsız” şekilde silah sağladığını hatırlattı ve her şeyin kamuoyu önünde yaşanmadığını söyledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD'nin müttefikleri Rusya'ya saldırmama şartını kaldırmaya destek veriyor - Son Dakika

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