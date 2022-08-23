Jüpiter'i hiç böyle görmediniz! 'Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk'

ABD'nin uzaydaki çalışmalarını yürüten NASA'nın uzaya gönderdiği Webb Teleskopu, dün Jüpiter'in son halini detaylı gösteren iki görseli yayınladı. Jüpiter gözlemlerinin, bilim adamlarına Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu vereceği belirtildi.

EN GÜÇLÜ TELESKOP

Kanada (CSA), Avrupa Birliği (ESA) ve ABD (NASA) uzay ajanslarının ortak yürüttüğü programın bir parçası Webb Uzay Teleskopu, dünyanın şimdiye kadar yapılmış en büyük, en güçlü ve en karmaşık uzay bilimi teleskopu olduğu açıklanmıştı. Uzayın derinliklerinden ilk yüksek çözünürlüklü görselleri 12 Temmuz'da yayınlanan Webb Teleskopu, bu sefer Jüpiter'i görüntüledi.

"JÜPİTER'İN İÇ YAŞAMINA DAİR DAHA FAZLA İPUCU VERECEKTİR"

NASA yaptığı açıklamada "Dev fırtınalar, güçlü rüzgarlar, auroralar ve aşırı sıcaklık ve basınç koşullarıyla Jüpiter'de çok şey oluyor. Şimdi, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gezegenin yeni görüntülerini yakaladı. Webb'in Jüpiter gözlemleri, bilim adamlarına Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu verecektir" denildi.

"BU KADAR İYİ OLMASINIA BEKLEMİYORDUK"

Berkeley'deki California Üniversitesi'nden emekli profesör gezegen astronomu Imke de Pater, "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

WEBB TELESKOBU ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL VAZGEÇİLMEZ OLACAK

Ünlü Hubble'ın halefi olarak görülen Webb Teleskopu'nun en az önümüzdeki 20 yıl boyunca keşif için baskın bir güç olması bekleniyor.