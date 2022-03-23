ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ABD ve NATO ülkelerinin nasıl bir yol izleyeceği sorusu, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov, NATO tarafından Ukrayna'ya gönderilecek olası bir Barış Gücü'nün bölgedeki çatışmaları artıracağını ve Barış Gücü'nün direkt, Rus ordusuyla karşı karşıya geleceğini söyledi.

NATO: BÖYLE BİR ADIMIMIZ YOK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise akşam saatlerinde gerçekleştirdiği açıklamada, NATO'nun Ukrayna' ya Barış Gücü göndermeyeceğini söyledi. Stoltenberg ayrıca daha önce de dile getirdikleri gibi, Rusya ile doğrudan bir savaşın içerisinde olmayacaklarını belirtti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de gündemde olmadığını ifade etti.

ABD'DEN "SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR" ÇIKIŞI

Bu tartışmaların gündemde olduğu sırada ABD kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

GÖZLER RUSYA'DA

ABD yönetiminin bu adımının ardından Rus cephesinin nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.