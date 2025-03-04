ABD'nin Yeni Gümrük Vergileri Tartışma Yarattı - Son Dakika
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ABD'nin Yeni Gümrük Vergileri Tartışma Yarattı

ABD\'nin Yeni Gümrük Vergileri Tartışma Yarattı

Trump, Meksika ve Kanada ürünlerine %25 gümrük vergisi getirirken, Çin'e %20 artırdı. Karşı önlemler bekleniyor.

04.03.2025 08:58
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada ürünlerine koyduğu % 25'lik gümrük vergisi yürürlüğe girerken, Washington Çin ürünlerine vergiyi iki katına yükseltip, % 20'ye çıkarttı.

ABD'nin 2,2 trilyon dolarlık karşılıklı ticaretini alt üst edebilecek yeni vergiler, Trump'ın her üç ülkenin de ABD'ye ölümcül uyuşturucu madde fentanil ve uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasalların girişi konusunda yeterli adım atmadıklarını söylemesinden birkaç saat sonra yürürlüğe girdi.

ABD'yle son 30 yıldır neredeyse gümrük vergisiz ticaret yapan Kanada ve Meksika, hemen karşı önlemler açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 30 milyar dolar hacmindeki ABD ürünlerine derhal % 25 vergi konulacağını, ABD'nin vergilerinin hala yürürlükte olması durumunda ise 125 milyar dolar tutarındaki ticarete de vergi getirileceğini vurguladı.

Trudeau daha önce ABD'de üretilen bira, şarap, viski, ev eşyaları ve Florida'da üritilen meyve sularının hedef alınacağını söylemişti.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'un başkent Mexico City'de düzenleyeceği basın toplantısıyla, vereceği karşılığı açıklaması bekleniyor.

Trump'ın 4 Şubat'ta % 10 artırdığı Çin mallarına gümrük vergisine getirdiği % 10'luk ek, Pekin'i ABD'deki Fentanil krizi yüzünden cezalandırmayı amaçlıyor. Toplam % 20'lik artış, Trump'ın ilk döneminde yaptığı % 25'lik artışın üzerine geldi.

Bu ürünlerin bazılarına eklenen gümrük vergisi geçen yıl eski Başkan Joe Biden döneminde de artırılmıştı.

% 20'lik artış, daha önceki gümrük vergilerinden etkilenmeyen akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara, oyun konsollarına, akıllı saatlere ve Bluetooth özellikli cihazlara uygulanacak.

Çin ise, karşılık olarak Amerikan tarım ürünlerinei % 10 ila 15'lik gümrük vergisi artışı ilan etti.

Uzmanlar bu karşılıklı artışlar yüzünden, ABD'li tüketicilerin belirli ürünleri daha pahalı almak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: BBC

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