ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği zırhlı araçlar, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda görüntülendi

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerine yeni üsler kuran ABD, Yunanistan'a askeri destek sağlamayı sürdürüyor. 83 adet Yunan F-16'sının Viper modeline dönüştürülmesi programı da devam ederken, 70 adet Kiowa tipi hafif saldırı helikopteri hibe edildi. M1117 tipi 1,200 adet zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) da sevkiyatı halen devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Yunan donanmasına ait çıkarma gemilerinin gayri askeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği anlar Türk İHA'ları tarafından görüntülenmişti. Yunanistan Midilli'ye 23, Samos'a 18 zırhlı araç konuşlandırdı. Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve adaların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak niteleyerek, bu saldırgan eylemleri "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.