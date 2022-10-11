ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği zırhlı araçlar, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği zırhlı araçlar, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda görüntülendi

11.10.2022 09:54

ABD'nin, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ettiği M1117 tipi zırhlı araçlar, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda yangın tatbikatında görev aldı.

Yunanistan, ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçların bir kısmını Ege Denizi'nde yer alan gayri askeri statüdeki adalara konuşlandıracağını bildirmişti. ABD'nin Atina Büyükelçiliği, ABD'nin yıl sonuna kadar Yunanistan'a 1200 adet kullanılmış zırhlı araç sevk etmesini planladığını duyurmuştu.

ABD'NİN HİBE ETTİĞİ ARAÇLAR SAKIZ ADASI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'nin Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ettiği M1117 tipi zırhlı araçlar Lozan Anlaşması gereği gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda görüntülendi.

ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği zırhlı araçlar burnumuzun dibindeki Sakız Adası'nda görüntülendi

ABD, YUNANİSTAN'I SİLAHLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerine yeni üsler kuran ABD, Yunanistan'a askeri destek sağlamayı sürdürüyor. 83 adet Yunan F-16'sının Viper modeline dönüştürülmesi programı da devam ederken, 70 adet Kiowa tipi hafif saldırı helikopteri hibe edildi. M1117 tipi 1,200 adet zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) da sevkiyatı halen devam ediyor.

SAKIZ ADASI

Sakız Adası, 1923 Lozan Barış Anlaşması gereğince gayri askeri statü konumunda yer alıyor. Yunanistan, adanın statüsünü ihlal ederek, adada çeşitli üsler konuşlandırdı. Adada konuşlanan askeri birlikler zaman zaman tatbikat gerçekleştiriyor.

ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği zırhlı araçlar burnumuzun dibindeki Sakız Adası'nda görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Yunan donanmasına ait çıkarma gemilerinin gayri askeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği anlar Türk İHA'ları tarafından görüntülenmişti. Yunanistan Midilli'ye 23, Samos'a 18 zırhlı araç konuşlandırdı. Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve adaların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak niteleyerek, bu saldırgan eylemleri "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

YORUMLAR
500
Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler

Sakız Adası, Yunanistan, Türkiye, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği zırhlı araçlar, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in Elche maçında yaptıkları haftaya damga vurdu
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
11:06 TOKİ'ye arsa başvuruları için 500, iş yeri başvuruları için 2 bin lira ödenecek
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
10:51 Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Babacan'dan tepki: Kahroluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 12:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği zırhlı araçlar, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement