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ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki muharip görevini sonlandırdı - Son Dakika
BBC

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki muharip görevini sonlandırdı

10.12.2021 09:02
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki muharip görevini sonlandırdı

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon, ABD'nin daha önce duyurduğu gibi Irak'taki muharip misyonuna son verdi.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon, ABD'nin daha önce duyurduğu gibi Irak'taki muharip misyonuna son verdi. Ülkede kalan birlikler danışmanlık ve IŞİD'in yeniden güçlenmesine engel olmak için Irak ordusuna destek görevi görecek.

ABD, 2003'te başlattığı işgal hareketinin ardından 2011'de muharip güçlerini ülkeden çekmiş; 2014'te IŞİD'in ülkenin önemli en büyük şehirlerinden Musul başta olmak üzere önemli bölgelerini ele geçirmesi üzerine, bu kez uluslararası koalisyon kapsamında, yeniden kuvvet göndermişti.

Dört yılın ardından görev sona erdi. 2.500 ABD askeri ülkede danışmanlık ve Irak ordusuna destek hizmetleri için ülkede kalacak.

Ülkeden çekilirken koalisyon, "IŞİD'in yeniden canlanmayacağı ve Iraklılara tehdit oluşturmayacağına inandıklarını" açıkladı.

Irak'ta yabancı kuvvetlerin varlığı, ülke içinde ciddi tartışmalara ve protesto gösterilerine sahne oluyordu. ABD, Temmuz ayında, bu yılın sonuna kadar ülkedeki muharip birliklerini çekeceğini açıklamıştı.

Özellikle Ocak 2020'de, İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta bir ABD hava operasyonuyla sonrası, İran destekli milis güçler ve komutanları da ABD varlığına gösterdiği tepkiyi artırdı.

Seçimler öncesi iktidarda olan Irak yönetimi, IŞİD'in varlığı devam ettiği halde, tepkiler üzerine ABD askerlerinin çekilmesini talep etmişti. IŞİD'in hücreleri özellikle kırsalda vur- kaç taktiğiyle saldırılarına devam ediyor.

Özellikle son dönemde Bağdat ve Erbil arasındaki ihtilaflı bölgelerde IŞİD saldırıları arttı. Son iki haftada 18 Peşmerge ve üç sivil, IŞİD saldırılarında hayatını kaybetti. Uzun bir süre sonra ilk kez Peşmerge ve Irak ordusu, IŞİD'e karşı ortak operasyonlar düzenlemeye başladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Al Araji, koalisyonun muharip görevinin perşembe günü son teknik görüşmelerin yapılmasının ardından bittiğini duyurdu.

Koalisyona bağlı askerlerin çekilmesi sürecinde Iraklı ve ABD'li askeri heyetler arasında görüşmeler bir süredir devam ediyordu.

Iraklı General Amir al Shammari de, "Irak askerlerinin IŞİD'i yenebilecek kapasitede olduğunu kanıtladığını" söyledi.

Koalisyon komutanlarından General John Brennan ise, IŞİD'in güçsüzleştiği ancak yok olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki muharip görevini sonlandırdı

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Son Dakika Dünya ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki muharip görevini sonlandırdı - Son Dakika Dünya

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