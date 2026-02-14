ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı
14.02.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı
Haber Videosu

Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekne vuruldu, 3 kişi öldü.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat tarafından teknenin Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.

Paylaşımda teknenin vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Karayipler, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Jandarmadan Alanya’da nefes kesen dron destekli operasyon Jandarmadan Alanya'da nefes kesen dron destekli operasyon
48 saat oldu hala gündemde İngilizler Ferdi Kadıoğlu’nun yaptığını konuşuyor 48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu
Türkiye’den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 16:57:30. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.