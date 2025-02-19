ABD Orta Doğu'da B-52 Görevleri Düzenledi

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(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin bu hafta B-52 bombardıman uçakları ve diğer savaş jetlerini görev amacıyla Orta Doğu'da dokuz ülke üzerinden uçurduğunu duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına göre; ABD, bu hafta Bomber Task Force görevleri kapsamında, B-52 bombardıman uçakları ve diğer savaş jetlerini Orta Doğu'da, dokuz ülke üzerinden uçurdu. ABD F-15'leri ve dört müttefik ülkenin savaş uçakları da bombardıman uçaklarına eşlik etti.

CENTCOM komutanı General Erik Kurilla, "Bomber Task Force görevleri, ABD'nin güç projeksiyonu kapasitesini, bölgesel güvenliğe olan bağlılığını ve CENTCOM bölgesindeki çatışmayı genişletmek ya da tırmandırmak isteyen herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktöre karşı yanıt verme yeteneğini gösteriyor" dedi. ABD'li yetkililer, bölgeden kaynaklanabilecek herhangi bir tehditle başa çıkmak için askeri gücün ve kaynakların yeterli olduğunu belirtti.

USS Abraham Lincoln uçak gemisinin kasım ayında bölgeden ayrılmasının ardından ABD, bölgedeki sürekli askeri varlığını sağlamak amacıyla birkaç B-52 bombardıman uçağı ve yakıt ikmal uçağı göndermişti. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından bu yana ABD, bölgedeki askeri varlığını önemli ölçüde artırmış durumda. Ancak ABD'nin Truman uçak gemisi bu ayın başlarında bölgeden ayrıldı ve şu anda Orta Doğu'da hiçbir ABD uçak gemisi bulunmuyor.

AB'nin özellikle Kızıldeniz'deki askeri varlığı, Yemen'deki Husi saldırılarını engellemede kritik bir rol oynamıştı. Husiler, askeri ve ticari gemileri ile İsrail'i hedef almıştı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Husileri "terörist bir örgüt" olarak yeniden sınıflandırmıştı.