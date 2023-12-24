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ABD Savaş Gemisi Yemenli Husilerin İHA'larını Düşürdü - Son Dakika
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ABD Savaş Gemisi Yemenli Husilerin İHA'larını Düşürdü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de düzenlenen saldırıda USS Laboon savaş gemisinin Yemenli Husilerin fırlattığı 4 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Saldırıda herhangi bir gemi hasar almadı.

ABD Savaş Gemisi Yemenli Husilerin İHA\'larını Düşürdü
24.12.2023 - 10:20,  Güncelleme: 10:23
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Kızıldeniz'de iki ticari gemiye saldırı düzenlendiğini ve USS Laboon savaş gemisinin Yemenli Husilerin bulunduğu bölgeden fırlatılan 4 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ilk saldırının Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin bölgesinden iki balistik füze atılmasıyla düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda hiçbir geminin hasar almadığı aktarıldı. Daha sonra yerel saatle 15.00-20.00 arasında 'Refah Muhafızları Operasyonu' kapsamında bölgede bulunan USS Laboon adlı savaş gemisinin, yine Yemenli Husilerin bölgesinden fırlatılan 4 İHA'yı havada vurarak etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

İKİ GEMİYE SALDIRI DÜZENLENDİ, BİRİ HASAR ALDI

CENTCOM, yerel saatle 20.00 sıralarında Norveç bandralı M/V BLAAMANEN adlı petrol tankerinin tek yönlü saldırı İHA'sı tarafından hedef alındığını ancak İHA'nın gemiyi ıskaladığını aktardı. Hindistan bandralı M/V SAIBABA adlı petrol tankerinin ise İHA tarafından vurulduğu ancak gemide herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. CENTCOM, "USS Laboon bu saldırılardan gelen yardım çağrılarına yanıt vermiştir. Bu saldırılar Husi militanları tarafından 17 Ekim'den bu yana ticari gemilere düzenlenen 14 ve 15'inci saldırılardır" dedi.

Kaynak: DHA
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