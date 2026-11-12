ABD genç milli takımı, güvenlik endişesiyle Katar'a gitmeyecek - Son Dakika
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BBC

ABD genç milli takımı, güvenlik endişesiyle Katar'a gitmeyecek

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ABD genç milli takımı, güvenlik endişesiyle Katar\'a gitmeyecek
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1 yorum

Katar'da 19 Kasım'da başlayacak 48 takımlı U17 Dünya Kupası'nda ABD yer almayacak. ABD Futbol Federasyonu, Dışişleri Bakanlığı'nın bölgedeki çatışma riskine ilişkin seyahat uyarısını gerekçe gösterdi. ABD'nin grubunda Karadağ, Şili ve Cezayir bulunuyordu.

BBC'nin haberine göre ABD, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 17 Yaş Altı (U17) Dünya Kupası'ndan silahlı çatışma riski nedeniyle çekildi.

Reuters haber ajansının gördüğü ve oyunculara gönderilen mektupta ABD Futbol Federasyonu (US Soccer), kararın "mevcut koşullar ışığında" alındığını bildirdi. Federasyon, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen ay Katar için yayımladığı üçüncü seviye seyahat uyarısını gerekçe gösterdi.

Söz konusu uyarı, Yemen'deki Husilerin komşu Suudi Arabistan'daki bir havalimanına düzenlediği ölümcül saldırının ertesi günü yayımlanmıştı. Suudi Arabistan ve Yemen'e yönelik hava saldırıları da sürüyor.

ABD'nin seyahat uyarısında Husilerin sivil havalimanlarına ve kritik altyapıya yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve çatışmaların "hızla o bölgenin ötesine tırmanma potansiyeli" taşıdığı belirtildi.

48 takımın katılacağı turnuvada ABD, grup aşamasında Karadağ, Şili ve Cezayir ile karşılaşacaktı. ABD, Katar'da beş yıl üst üste düzenlenecek turnuvaların ilki olan geçen yılki U17 Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalmıştı.

Federasyon, oyuncuların kulüplerini bilgilendireceğini açıkladı ve oyunculardan, çekilme kararı turnuvanın organizatörü FIFA tarafından duyurulana kadar kamuoyuna açıklama yapmamalarını istedi.

Bölgedeki çatışma başka spor organizasyonlarını da etkiledi. 7 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan'da yapılması planlanan 2027 Asya Kupası yaklaşık bir yıl ertelendi.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Amerika Birleşik DevletleriABD Dışişleri BakanlığıFutbolKatarDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • abbas dursun abbas dursun:
    yahu zaten içlerinde amerikalı yokki hepsi ya afrikalı ya ispanyol meksika göçmeni ?????????? 0 0 Yanıtla
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