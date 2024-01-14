ABD Savunma Bakanı Austin hala hastanede tedavi altında

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in hala Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde tedavi altında olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Pentagon'dan dün yapılan açıklamada, "Bakan Austin halen Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yatmaktadır ve durumu iyidir. Üst düzey personeliyle temas halinde ve gerekli güvenli iletişim olanaklarına tam erişimi var ve Savunma Bakanlığı'nın dünya çapındaki günlük operasyonlarını izlemeye devam ediyor. Şu an için Bakan Austin'in hastaneden taburcu edileceği belirli bir tarih bulunmamakla birlikte, o zamana kadar günlük güncellemeler sunmaya devam edeceğiz" denildi.

PROSTAT KANSERİNE YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Austin'in prostat kanserine yakalandığı ve bu kapsamda bir operasyon geçirdiği açıklanmıştı. Operasyonun başarılı geçtiği ve Austin'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

Bakan Austin, hastalığıyla ilgili başta herhangi bir açıklama yapmamıştı. ABD medyası, Ocak ayının başlarında, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Austin daha sonra hastalığıyla ilgili açıklamasında, "Kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak daha iyi bir iş çıkarabilirdim" demişti.