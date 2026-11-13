ABD Savunma Bakanı Hegseth'in grubu Meçhul Asker Mezarı'nda gülünce nöbetçi uyardı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Hegseth'in grubu Meçhul Asker Mezarı'nda gülünce nöbetçi uyardı

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ABD Savunma Bakanı Hegseth\'in grubu Meçhul Asker Mezarı\'nda gülünce nöbetçi uyardı
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ABD Savunma Bakanı Hegseth ve danışmanları, 11 Kasım'da Meçhul Asker Mezarı'nda fotoğraf çekilirken gruptan birinin yüksek sesle gülmesi üzerine nöbetçi asker tarafından uyarıldı. Nöbetçi, ziyaretçilerin sessizlik ve saygıyı koruması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve birlikte bulunduğu danışmanlardan oluşan bir grup, 11 Kasım'da Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Mezarı'nda bir nöbetçi asker tarafından uyarıldı.Olay, Gaziler Günü dolayısıyla Virginia Eyaleti'ndeki mezarlıkta düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından yaşandı.Grup olarak fotoğraf çekilen Hegseth ile aynı gruptakilerden birinin yüksek sesle gülmesi üzerine nöbetçi asker gruba yüksek sesle müdahale etti. Nöbetçi, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır" uyarısı yaptı.Bu, nöbetçi askerlerin benzer durumlarda kullanması için önceden belirlenmiş bir uyarı ifadesi.BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e göre, uyarıdan önce çekilen fotoğrafta Hegseth'in danışmanları Patrick Weaver ve Tami Radabaugh, Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Ricky Buria ve eşi Jennifer Hegseth de yer alıyordu.ABD'de her yıl 11 Kasım'da, Silahlı Kuvvetler'in askeri gazilerini onurlandırmak için Gaziler Günü kutlanıyor.Birinci Dünya Savaşı'nda tüm çatışmalar 11 Kasım 1918 günü sonlandırıldı.Ülkenin en önemli savaş anıtlarından biri olan bu mezar, Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş kimliği belirsiz askerleri temsil ediyor.Üçüncü Piyade Alayı'ndan askerler, 1948 yılından bu yana 24 saat boyunca bu mezarın başında nöbet tutuyor.Hegseth ve yanındakilere yönelik uyarı için Pentagon Sözcüsü Sean Parnell bir açıklama yaptı."Bu önemli ve hüzünlü günü anarken, bir asker herkese uygun bir tutum sergilemeleri gerektiğini yerinde ve saygılı bir şekilde hatırlattı" dedi.Sosyal medyada söz konusu olayla ilgili Hegseth ve beraberindekilere tepki gösteren birçok kullanıcı, askeri bir anıtın yanında herkesin daha saygılı olması gerektiği yönünde görüşlerini paylaştı.Hegseth azil girişiminin hedefindeydiABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'nin onayı olmadan İran'a savaş açıldığı suçlamasıyla başlatılan bir azil girişimiyle gündemdeydi. Azil girişimi, 11 Kasım'da Kongre oturumunda sonuçsuz kaldı.Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk, azil maddelerinin komisyona gönderilmesi yönünde oy kullandı.Böylece, partisinin çizgisine karşı çıkan Kentucky'nin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin başlattığı girişim şimdilik fiilen rafa kalktı.Hegseth'in görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunması ve nihayetinde görevden alınması ihtimali mevcut Kongre'de zayıf görülüyordu.Ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu Demokrat Parti ele geçirdi ve yeni çoğunluk Ocak ayından itibaren görevde olacak.Salı günkü oylamanın ardından Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries, "Bu iş burada bitmedi. Daha yeni başlıyor" dedi.Hegseth, salı günkü basın toplantısında azil girişimini, Trump yönetimine karşı çıkan, "hoşnutsuz ve yenilgiye uğramış" bir siyasetçinin şovu olarak niteledi.Hegseth ayrıca Massie'nin önergesinin ulusal güvenliği tehlikeye attığını savundu. Önergenin ABD'nin hasımlarına, "ABD'nin hukuka uygun askeri operasyonları başarıyla yürüttükleri için kendi askerlerini ve sivil yöneticilerini cezalandıracağı" mesajını verdiğini söyledi."Bu vatanseverlik değil. Bu sabotaj" dedi.Hegseth, Trump'ın Pazartesi günü Beyaz Saray'ın basın brifing salonunda sürpriz biçimde gazetecilerin karşısına çıktığında dile getirdiği bazı açıklamaları yineledi.Orduya katılanların sayısındaki artışı da öne çıkardı.

Kaynak: BBC
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