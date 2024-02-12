ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Dünya

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hastaneye Kaldırıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hastaneye Kaldırıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tekrar rahatsızlanarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Austin'in ne kadar süre hastanede kalacağının henüz bilinmediği, yetkilerinin Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e devrettiği ifade edildi. Pentagon, Ocak ayının ortalarında Bakan Austin'in prostat kanserine yakalandığını duyurmuş ve bu kapsamda operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

12.02.2024 10:53
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tekrar rahatsızlanarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in ne kadar süre hastanede kalacağının henüz bilinmediği, yetkilerinin Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e devrettiği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden belirtilerin görülmesi sonucu tekrar Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezine götürüldü. Kendisi halen hastanede tedavi görmektedir. Bakan Austin, Savunma Bakanlığı makamının işlev ve görevlerini Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e devretmiştir. Savunma Bakan Yardımcısı görev ve fonksiyonları üstlenmiştir. Genelkurmay Başkanı, Beyaz Saray ve Kongre bilgilendirilmiştir" denildi.

PROSTAT KANSERİNE YAKALANMIŞTI

Pentagon, Ocak ayının ortalarında Bakan Austin'in prostat kanserine yakalandığını duyurmuş ve bu kapsamda operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Austin bir süre hastanede tedavi görmüş ve görevine dönmüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Austin'in ne kadar süre hastanede kalacağının bilinmediği ifade edilerek, "Şu anda Bakan Austin'in ne kadar süreyle hastanede kalacağı belli değil. Mevcut mesane sorununun tam iyileşme beklentisini değiştirmesi beklenmiyor. Bakan'ın durumuyla ilgili güncellemeler mümkün olan en kısa sürede sağlanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: giderayak, 0 0 Yanıtla

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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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