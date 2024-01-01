ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Husilerin Kızıldeniz\'deki saldırıları hakkında görüşmelerde bulundu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Kızıldeniz'de Maersk Hangzhou adlı konteyner gemisine Husiler tarafından düzenlenen saldırılara ilişkin İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in Shapps ve Ollongren ile yaptığı görüşmelerde Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin ticari gemilere yönelik düzenlediği saldırıların konuşulduğu aktarıldı. Austin, iki mevkidaşına da söz konuzu saldırıların uluslararası bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bu saldırıların küresel ticaret üzerinde süregelen etkisi, kritik öneme sahip gıda, yakıt ve insani yardımların dünya genelinde dolaşımını tehlikeye atmaktadır. Bakan Austin, bu saldırıların kolektif eylem gerektiren önemli bir uluslararası sorun teşkil ettiğini kaydetti" denildi.

MAERSK HANGZHOU'YA İKİ AYRI SALDIRI

ABD Merkez Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada Maersk Hangzhou adlı konteyner gemisine Husiler tarafından iki ayrı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İlk saldırı 30 Aralık 2023'te yerel saatle 20.30 sıralarında düzenlendi. CENTCOM, konteyner gemisinin bir balistik füzeyle vurulduğunu ve imdat çağrısı yaptığını açıkladı. Bölgeye giden USS Gravely ve USS Laboon savaş gemileri, konteyner gemisine yardım ettiği sırada Husilerin bölgesinden ateşlenen iki gemisavar balistik füzeyi de havada vurdu.

Ardından 31 Aralık 2023'te ilk saldırının üstünden 24 saat geçmeden Husilerin yine Maersk Hangzhou gemisine 4 tekneyle saldırı düzenlediği ve Husilerin gemiye çıkmaya çalıştığı ifade edildi. CENTCOM, gemiye yardım etmek amacıyla USS Eisenhower ve USS Gravely'den helikopterlerin kalkış yaptığını, Husilerin ABD helikopterlerine ateş açtığını duyurdu. Çıkan çatışmada 3 teknenin batırıldığı ve mürettebatın öldürüldüğü ifade edilirken, dördüncü teknenin bölgeden kaçtığı açıklandı.