ABD Senatosu, 20 Milyar Dolarlık İsrail Silah Anlaşmasını Oylayacak

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(ANKARA) - ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders'ın sunduğu, İsrail'le yapılan 20 milyar dolarlık silah anlaşmasının engellenmesini öngören yasa tasarısını bu hafta oylayacak. Bu oylamanın bir "emsal" teşkil edeceği düşünülüyor.

Demokratlarla birlikte hareket eden ilerici bir bağımsız senatör Bernie Sanders, "Ortak Onaylamama Kararları (JRD)" olarak bilinen önlemleri, eylül ayında sunmuştu. ABD Senatosu, İsrail'le yapılan 20 milyar dolarlık silah anlaşmasının engellenmesini öngören yasa tasarısını oylayacak. Buna göre, bu oylamanın ABD'nin müttefikine silah transferini durdurmaya yönelik kongre çabalarında bir "emsal" teşkil edeceği savunuluyor.

Çoğunlukla İsrail yanlısı olan meclisten geçme ihtimali düşük olan bu girişim, hak gruplarından ve giderek artan sayıda Demokrat milletvekilinden destek görüyor.

Bir Quaker sosyal adalet grubu olan Ulusal Mevzuat Dostlar Komitesi'nde savunuculuk organizatörü olan Hassan El-Tayyab, yaklaşan oylamayı "tarihi" olarak nitelendirdi.