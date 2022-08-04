ABD Senatosu'nda Finlandiya-İsveç oylaması: Bir senatör hayır oyu verdi

ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında oylama yaptı. Oylama sonucunda 95'e 1 oyla iki ülkenin NATO üyeliği senatoda onaylandı. Missouri Senatörü Josh Hawley, oylamada hayır oyu veren tek senatör oldu.

ABD Senatosu'nda düzenlenen oylama ezici üstünlükle sonuçlandı. Senatörlerden 95'i, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul eden 'evet' oyunu kullanırken; tek hayır oyu Missouri Senatörü Josh Hawley'den geldi. Hawley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun genişlemesinin ABD'nin güvenliğini artırmayacağını belirterek, "Önceliğimiz dışarıda Çin'e karşı mücadele etmek ve içeride sınırlarımızı korumak olmalıdır. NATO'yu genişletmek için bugünkü oylama basit bir seçim sunuyor; ya Avrupa'ya daha fazla asker, kaynak ve harcama yapacağız ya da bir numaralı rakibimiz Çin'e odaklanacağız. İkisine birden öncelik veremeyiz" dedi.