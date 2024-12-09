ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye'deki 75 hedefi bombaladık" denildi.
CENTCOM, sosyal medya hesabından Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde DEAŞ'a ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı bildirildi.
Açıklamada, saldırıların, DEAŞ'ın Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı da ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › ABD, Suriye'de DEAŞ Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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