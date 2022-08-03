ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı

03.08.2022 10:31
ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı

Çin'in tüm tehditlerine rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etmişti. Bölgede tansiyon yükselirken Çin, Tayvan'ı karadan ve denizden ablukaya aldı. Ortaya çıkan bir harita da durumun ne denli ciddi olduğunu gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin ile ABD arasında gerilime yol açan Tayvan ziyaretini gerçekleştirdi. Tayvan ordusu, Pelosi'nin uçağı Taipe'ye doğru uçarken Tayvan ordusu teyakkuz durumu ilan etti. Çin, Tayvan Boğazı üzerindeki hava sahasını sivil uçuşlara kapattığını duyurdu ve hem savaş uçaklarını hem de savaş gemilerini bölgeye gönderdi. Bununla birlikte Japonya'daki ABD üssünden kalkan 8 savaş jeti, Pelosi'nin uçağını korumak üzere havalandı.

25 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Kritik ziyaret öncesi harp logosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde hareket eden ABD'nin Ronald Reagan savaş gemisi de Tayvan'ın güneydoğusuna ulaştıktan sonra Pelosi'nin uçağı, Taipei'deki Songşan Havalimanına indi. Çin'in daha önce "vururuz" diye tehdit ettiği Pelosi, böylece 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

Çin gözünü kararttı! Tayvan'ı dört bir yandan ablukaya aldıkları harita basına sızdı

BİLDİRİ YAYINLADILAR

Nancy Pelosi ve kongre heyeti üyeleri Tayvan'a vardıklarında bir bildiri yayınladı. Pelosi'nin Twitter hesabından da paylaştığı bildiride, "Ziyaret, ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdı" ifadeleri kullanıldı.

ADA ABLUKA ALTINA ALINDI

Çin ordusu, Tayvan etrafında üç gün sürecek tatbikatına bugün başladı. Çin ve Tayvan arasındaki Tayvan Boğazı, uluslararası medya tarafından dünyanın en tehlikeli noktası olarak tanımlanıyor. Adanın çevresindeki Çin tatbikatları, Tayvan'ın tamamen abluka altına alınması anlamına geliyor.

Çin gözünü kararttı! Tayvan'ı dört bir yandan ablukaya aldıkları harita basına sızdı

BBC, Çin ordusunun halihazırda adayı hava ve deniz ablukasıyla çevrelediğini bildiriyor. BBC'nin Çin muhabiri Stephen McDonell, resmi medya tarafından yayınlanan tatbikat haritasını sosyal medya hesabından retweet etti. Pekin yönetimi, tatbikat bölgelerine herhangi bir yabancı uçak veya geminin girmemesini istiyor.

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Tayvan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı - Son Dakika
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