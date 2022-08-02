ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi

02.08.2022 09:13
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya indi.

KUALA ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında Malezya'ya geldi.

Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, dört Asya ülkesine yapacağı resmi ziyaretler kapsamında sıkı güvenlik önlemleri altında Subang bölgesindeki Kraliyet Malezya Hava Kuvvetleri (RMAF) Üssü'ne indi.

Pelosi ve heyeti, Malezya Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) Başkan Yardımcısı Rashid Hasnon ve ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Brian D. McFeeters tarafından karşılandı.

OLASI TAYVAN ZİYARETİ ULUSLARARASI KAMUOYU TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Hint-Pasifik ziyaretinin ikinci durağı Malezya'da temaslarda bulunacak Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Pelosi'nin, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile bir araya gelmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
ABD'nin Tayvan ziyareti açıklamasından sonra Çin ile yaşadığı gerilim tırmandı! İki ülke Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geldi ABD'nin Tayvan ziyareti açıklamasından sonra Çin ile yaşadığı gerilim tırmandı! İki ülke Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geldi Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nancy Pelosi, Malezya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:18 Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti
09:12 ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar
09:10 Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi
09:05 ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı
09:03 Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı
08:30 Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
08:25 Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı
08:23 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? "Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?" sorusuna olay yanıt
08:06 İç çamaşırlı pozlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, şimdi de silah kullandı: Bang bang
04:21 ABD, El Kaide lideri Eymen Zavahiri'yi öldürdü! Biden: Halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 09:26:08. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement