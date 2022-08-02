Pelosi'nin, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Pelosi ve heyeti, Malezya Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) Başkan Yardımcısı Rashid Hasnon ve ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Brian D. McFeeters tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Dünya › ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi - Son Dakika

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