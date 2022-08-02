ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi

KUALA ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında Malezya'ya geldi.
Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, dört Asya ülkesine yapacağı resmi ziyaretler kapsamında sıkı güvenlik önlemleri altında Subang bölgesindeki Kraliyet Malezya Hava Kuvvetleri (RMAF) Üssü'ne indi.
Pelosi ve heyeti, Malezya Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) Başkan Yardımcısı Rashid Hasnon ve ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Brian D. McFeeters tarafından karşılandı.
Hint-Pasifik ziyaretinin ikinci durağı Malezya'da temaslarda bulunacak Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Pelosi'nin, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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