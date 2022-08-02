ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak

02.08.2022 19:45

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden sonra Çin ordusu sahaya inme kararı verdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan'ı çevreleyen altı bölgede gerçek mermilerle tatbikat ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek.

Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Songshan Havaalanı'na yerel saatle 22:43'te indi. Pelosi'yi Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei'de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşıladı.

TAYVAN'I ÇEVRELEYEN 6 BÖÇLGEDE TATBİKAT YAPACAKLAR

ABD-Çin arasındaki tansiyon ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi ile yükseldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan'ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacağını açıkladı.

GEMİ VE UÇAK GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Tatbikatların 7 Ağustos'ta Pekin saati ile 12.00'de sona ereceği ifade edilerek, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılacağı aktarıldı. Güvenlik nedeniyle, tatbikatların yapılacağı bölgelere gemi ve uçakların girmesinin yasaklandığı belirtildi.

YARIN TAYVAN LİDERİ İLE GÖRÜŞECEK

Pelosi'nin yarın Tayvan Lideri Tsai Yingwen ile görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD yetkili oldu.

YORUMLAR
500
Tayvan, Pelosi ziyaretinden memnun Tayvan, Pelosi ziyaretinden memnun Pelosi: Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan demokrasisine bağlılığını gösteriyor Pelosi: Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan demokrasisine bağlılığını gösteriyor

Tayvan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
19:33 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması: İhtilafın çözümü için girişimde bulunduk
18:30 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor
18:28 Çin, Tayvan hamlesinden sonra ABD'yi tehdit etti: Ateşle oynayan kendini yakar
17:56 ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
17:51 ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!
17:46 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:22 Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 20:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement