ABD Temyiz Mahkemesi Göçmen Korumasını Sona Erdirdi

ABD temyiz mahkemesi, göçmenlere verilen geçici koruma statülerinin sonlandırılmasına onay verdi.

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Orta Amerika ve Asya'dan gelen göçmenler için Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS) sona erdirmesini onayladı. San Francisco'daki 9'uncu Temyiz Mahkemesi, yaklaşık 60 bin göçmene geçici koruma sağlayan alt mahkeme kararını durdurdu. Mahkeme yargıçları, davacıların erteleme talebini kabul eden 31 Temmuz 2025 tarihli bölge mahkemesi kararını, bir sonraki emre kadar askıya aldı.