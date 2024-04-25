Ukrayna, ABD'den aldığı uzun menzilli füzeleri Rus güçlerine karşı kullandı - Son Dakika
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Ukrayna, ABD'den aldığı uzun menzilli füzeleri Rus güçlerine karşı kullandı

Ukrayna, ABD\'den aldığı uzun menzilli füzeleri Rus güçlerine karşı kullandı

Amerikalı yetkililer, Ukrayna'nın Washington'ın gizlice verdiği uzun menzilli füzeleri ülkeyi işgal eden Rus güçlerine karşı kullandığını teyit etti. Silahlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ay onayladığı 300 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya gönderildi. Füzelerin Kırım'daki Rus güçlerini vurmak için en az bir kez kullanıldığı bildirildi. ABD daha önce de orta menzilli taktik füze sistemleri göndermiş, ancak bilgi sızması kaygıları nedeniyle daha güçlü silahlar göndermekte isteksiz davranılmıştı. Ancak Biden'ın 300 kilometre menzilli uzun menzilli füze sistemlerinin gönderilmesine Şubat ayında onay verdiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verdiğini doğruladı. Kaç adet füze gönderildiği bilinmiyor ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, daha fazlasının yollanacağını belirtti. Uzun menzilli füzelerin ilk kez Kırım'daki Rus havaalanlarını vurmak için kullanıldığı bildirildi. Ayrıca, işgal altındaki liman kenti Berdyansk'taki Rus birliklerin karşı da kullanıldığı yazıldı. Ukrayna güçleri, askeri yardımların gecikmesinin yaşam ve toprak kaybına neden olduğunu belirtmişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana her iki taraftan on binlerce kişi öldü ya da yaralandı, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

25.04.2024 06:48
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Amerikalı yetkililer, Ukrayna’nın Washington’ın gizlice verdiği uzun menzilli füzeleri ülkeyi işgal eden Rus güçlerine karşı kullandığını teyit etti.

Silahların, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen ay onayladığı 300 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olduğu ve bu ay Ukrayna’ya gönderildikleri kaydedildi.

ABD medyası, füzelerin Kırım’daki Rus güçlerini vurmak için en az bir kere kullanıldığını bildirdi.

ABD daha önce de orta menzilli taktik füze sistemleri göndermiş, ancak kısmen ABD’nin askeri hazırlığı konusunda bilgi sızması kaygıları nedeniyle daha güçlü silahlar göndermekte isteksiz davranılmıştı.

Ancak Biden’ın 300 kilometre menzilli uzun menzilli füze sistemlerinin gönderilmesine Şubat ayında yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel “Başktanın doğrudan talimatıyla, ABD’nin Ukrayna’yı uzun menzilli füzeler verdiğini teyit edebilirim” dedi.

Patel, Ukrayna’nın talebi üzerine daha önce bu konuda duyuru yapmadığını da ekledi.

Kaç adet füze gönderildiği bilinmiyor ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington’ın daha fazlasını yollamayı planladığını belirtti.

Sullivan “Bir fark yaratacaklar, ancak bu podyumda daha önce de söylediğim gibi sihirli değnek değiller” dedi.

Reuters Haber Ajansı, adının açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde uzun menzilli füzelerin ilk kez Kırım’daki Rus havaalanlarını vurmak için kullanıldığını bildirdi.

New York Times füzelerin ayrıca, işgal altındaki liman kenti Berdyansk’taki Rus birliklerin karşı da kullanıldığını yazdı.

Ukrayna güçleri son aylarda, cephane ve hava savunma sistemi eksikliği nedeniyle zorlu günler yaşadı. Yetkililer, durumun ABD ve diğer Batılı ülkelerden askeri yardımların gecikmesinin yaşam ve toprak kaybına neden olduğunu söyleşmişti.

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana her iki taraftan çoğu asker on binlerce kişi öldü ya da yaralandı, milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukrayna, ABD'den aldığı uzun menzilli füzeleri Rus güçlerine karşı kullandı - Son Dakika

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