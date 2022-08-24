Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık "gizli belge" çıkmış - Son Dakika
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Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık "gizli belge" çıkmış

24.08.2022 07:48
Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık "gizli belge" çıkmış

ABD Ulusal Arşivleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden ocak ayında kendilerine teslim edilen belgeler arasında, en az 700 sayfalık "gizli belgenin" olduğunu duyurdu. Trump'ın evine geçtiğimiz hafta yapılan aramalarda da 11 set gizli belge ele geçirilmişti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskının yankıları sürerken, geçtiğimiz ocak ayında da Trump'ın Florida'daki evinden gizli belgeler çıktığı belirtildi.

700 SAYFA GİZLİ BELGE BULUNMUŞ

ABD Ulusal Arşivleri tarafından Ulusal Arşivler Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa gizli belge olduğu aktarıldı.

İNCELEMEYİ GECİKTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Söz konusu gizli belgeler arasında, "Özel Erişim Programı (SAP) materyalleri de dahil olmak üzere en yüksek sınıflandırma seviyelerinde" gizli belgeler olduğu ifade edilen mektupta, Trump'ın gizli malzemeleri ele alış biçimi ve Trump'ın avukatlarının federal yetkililerin belgeleri incelemesini geciktirmeye yönelik çabalarına değiniliyor.

SON ARAMADA DA EVİNDE ÇOK SAYIDA "GİZLİ BELGE" BULUNMUŞTU

Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı. Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti.

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Son Dakika Dünya Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık 'gizli belge' çıkmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık "gizli belge" çıkmış - Son Dakika
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