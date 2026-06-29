ABD ve İran Hürmüz'de Saldırıları Durdurdu - Son Dakika
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ABD ve İran Hürmüz'de Saldırıları Durdurdu

ABD ve İran Hürmüz\'de Saldırıları Durdurdu
29.06.2026 10:42
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ABD ve İran, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltmak için Doha'da bir araya gelecek.

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları şimdilik durdurma kararı aldığı ve Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkları çözmek üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington ve Tahran yönetimleri karşılıklı saldırıları 'şimdilik' durdurma konusunda uzlaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan bir ABD'li yetkili, teknik görüşmelerin devam edeceği bu süreçte tarafların geri adım atacağını ve gemilerin bölgede serbestçe hareket edebileceğini ifade etti.

Başlangıçta İsviçre'de gerçekleştirilmesi ve İran'ın nükleer programına odaklanması planlanan görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilim nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'ya alındığı belirtildi. Değişiklikle birlikte görüşmelerin ana gündem maddesinin, bu stratejik su yolundaki deniz güvenliği olacağı aktarıldı.

Haberde, bir hafta önce İsviçre'de yapılan müzakerelerde ABD heyetinin, boğazdaki trafiği koordine etmek amacıyla ABD ordusu ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasında bir 'kırmızı hat' kurulması konusunda İran ile anlaşmaya vardığı aktarılırken; cumartesi günü itibarıyla söz konusu hattın henüz faaliyete geçmediği kaydedildi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DÜZENLENMİŞTİ

ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari deniz taşımacılığına yönelik eylemleri gerekçe göstererek cuma ve cumartesi günleri İran'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlemişti. İran ise bu saldırılara bölgedeki ABD askeri noktalarını vurarak karşılık vermişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD ve İran Hürmüz'de Saldırıları Durdurdu - Son Dakika

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