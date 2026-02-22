ABD ve İran Nükleer Görüşmeleri Cenevre\'de

ABD ile İran arasında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun, 26 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı bildirildi.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
