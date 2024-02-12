ABD, Yemen'de 2 insansız deniz aracı ve 3 gemisavar füzesini imha etti - Son Dakika
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ABD, Yemen'de 2 insansız deniz aracı ve 3 gemisavar füzesini imha etti

ABD, Yemen\'de 2 insansız deniz aracı ve 3 gemisavar füzesini imha etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de 2 insansız deniz aracı ve 3 gemisavar seyir füzesinin imha edildiğini duyurdu. CENTCOM, bu eylemlerin seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getireceğini belirtti.

12.02.2024 10:40
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de 2 insansız deniz aracı ve 3 gemisavar seyir füzesinin imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "10 Şubat saat 16.00-17.00 arasında, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Yemen'in Al Hudaydah kentinin kuzeyinde Kızıldeniz'deki gemilere karşı kullanılmak üzere hazırlanan 2 insansız deniz aracı (USV) ve 3 gemisavar seyir füzesine karşı başarılı saldırı gerçekleştirdi. CENTCOM bu USV ve füzeleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, Yemen'de 2 insansız deniz aracı ve 3 gemisavar füzesini imha etti - Son Dakika


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