ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'de Husilere ait İHA ve insansız deniz aracını imha etti

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen kontrolündeki bölgelerde Husilere ait bir İHA ve insansız deniz aracının imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Bu sistemlerin ABD ve koalisyon güçleri ile bölgedeki ticari gemiler için açık ve yakın bir tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" denildi.