ABD'yi tedirgin eden protesto! Meclis önünde böyle toplandılar
ABD'yi tedirgin eden protesto! Meclis önünde böyle toplandılar

15.03.2026 11:05
ABD'nin Virginia eyaletinde çok sayıda silah sahibi, saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörlerin satışını yasaklayan yeni silah kontrolü düzenlemelerini protesto etmek için Richmond'daki Eyalet Meclisi binası önünde silahlarıyla toplandı. Öte yandan Virginia'da silah yanlısı aktivistler, şarjör satışını yasaklayacak yasa tasarısı imzalanırken meclis binası önünde ücretsiz 30 mermilik AR-15 şarjörleri dağıttı.

ABD'nin Virginia eyaletinde silah yasalarıyla ilgili tartışmalar büyürken, silah sahibi çok sayıda kişi Richmond kentindeki Eyalet Meclisi binası önünde protesto düzenledi. Silah taşıyan protestocular, eyalette yürürlüğe girmesi beklenen yeni silah kontrolü düzenlemelerine karşı gösteri yaptı.

YASA PAKETİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Göstericiler, Virginia Valisi olarak görev yapan Abigail Spanberger'in imzasını bekleyen yasa paketine tepki gösterdi. Söz konusu düzenlemeler, eyalette "saldırı silahı" olarak tanımlanan bazı yarı otomatik silahların satışını yasaklamayı ve yüksek kapasiteli şarjörlerin kullanımını sınırlandırmayı içeriyor.

SİLAHLARIYLA MECLİS'E GELDİLER

Protestoya katılan silah sahipleri, söz konusu yasaların bireysel silahlanma hakkını kısıtladığını savunurken ABD Anayasası'nın İkinci Değişikliği kapsamında vatandaşların silah taşıma hakkının korunması gerektiğini dile getirdi.

Gösteri sırasında protestocuların bir kısmının silahlarını açık şekilde taşıdığı görülürken güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı. Yetkililer protestonun genel olarak sakin geçtiğini ve herhangi bir ciddi olay yaşanmadığını belirtti.

AKTİVİSTLER ŞARJÖR DAĞITTI

Öte yandan Virginia'da silah yanlısı aktivistler, şarjör satışını yasaklayacak yasa tasarısı imzalanırken meclis binası önünde ücretsiz 30 mermilik AR-15 şarjörleri dağıttı.

Virginia'da silah kontrolü tartışmaları uzun süredir siyasi gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Silah karşıtı gruplar yeni düzenlemelerin kamu güvenliğini artıracağını savunurken, silah hakları savunucuları ise bu adımların vatandaşların anayasal haklarını ihlal edeceğini öne sürüyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
