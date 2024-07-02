ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'a kısmi dokunulmazlık sağladı - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'a kısmi dokunulmazlık sağladı

ABD Yüksek Mahkemesi, eski başkan Donald Trump'a kısmi dokunulmazlık sağlayan bir karara imza attı. Mahkeme, başkanların resmi işlemlerde dokunulmaz olduğuna ancak özel işlemlerden yargılanabileceğine hükmetti. Trump, kararı büyük bir zafer olarak değerlendirirken, Biden ise kararın hukukun üstünlüğünü sarstığını ve tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini belirtti.

02.07.2024 09:27
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(WASHINGTON) - ABD Yüksek Mahkemesi, başkanların resmi işlemlerde "mutlak dokunulmazlığı" olduğuna, ancak özel işlemlerden yargılanabileceğine karar verdi. "Seçim sonuçlarını etkilemekten" yargılanan Donald Trump kararı, "büyük bir zafer" olarak karşıladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, eski başkan Donald Trump'a kısmi dokunulmazlık sağlayan bir karara imza attı. Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karar, Trump'ın mevcut Başkan Joe Biden'a karşı aday olduğu seçimler öncesinde geldi.

Yüksek Mahkeme, başkanın görevde olduğu sürece yaptığı resmi işlemlerde dokunulmaz olduğuna hükmetti. ABD başkanlarının resmi işlemlerde "mutlak dokunulmazlık" hakkına sahip olduğuna karar veren Mahkeme, aynı zamanda eski başkanların özel sıfatla gerçekleştirdikleri eylemler için kovuşturmadan muafiyet hakkına sahip olmadıklarına da hükmetti.

Yüksek Mahkeme kararının ardından Trump'ın yargılandığı davalarda hangi eylemlerinin "resmi işlem" olduğunun tespit edilmesi gerekecek.

Trump "zafer", Biden "korkunç bir kötülük" dedi

Trump'ın karara ilk tepkisi "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir zafer. Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" açıklaması oldu. Biden ise karara tepki gösterdi, kararın hukukun üstünlüğünü sarstığını ve Amerika'ya "korkunç bir kötülük" anlamına geldiğini söyledi. Biden ayrıca kararın "tehlikeli bir emsal oluşturabileceği" uyarısı yaptı.

Trump, 2020 seçimlerinde "sonuçları etkileme girişimi" ile yargılanıyor. Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık kararı ile bu davanın uzaması ve böylece Trump'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde önemli bir hukuki engelin kalkması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'a kısmi dokunulmazlık sağladı - Son Dakika

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