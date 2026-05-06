Teksas'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teksas'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Teksas\'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
06.05.2026 10:54  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırılar, 69 yaşındaki şüpheli Seung Ho Han tarafından gerçekleştirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Carrollton bölgesinde dün peş peşe silahlı saldırılar meydana geldi. Carrollton Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, ilk saldırı yerel saatle 09.57 sıralarında State Highway 121 otoyolu üzerindeki bir bölgede gerçekleşti. 69 yaşındaki şüpheli Seung Ho Han'ın silahla ateş açması sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1'i kadın 3 kişi ise yaralandı.

Teksas'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

İKİNCİ SALDIRI İHBARI YAPILDI

İlk olayın ardından saat 11.13 sıralarında Old Denton Yolu üzerindeki bir apartmandan ikinci silahlı saldırı ihbarı yapıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, dairenin içinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Yürütülen soruşturmada her iki saldırının da failinin Seung Ho Han olduğu tespit edildi.

Şüpheli, saat 12.12 sıralarında Koreatown (Kore Mahallesi) bölgesi yakınlarında yaşanan kısa süreli yaya takibinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda 5 kişiyi de vurduğunu itiraf eden saldırganın, iş ilişkilerinden kaynaklanan mali anlaşmazlıklar nedeniyle söz konusu şahıslara öfkeli olduğunu söylediği belirtildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun stabil olduğu bildirilirken, yetkililer halka yönelik devam eden bir tehdit bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teksas'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:04:01. #7.13#
SON DAKİKA: Teksas'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.