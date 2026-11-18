Açlık Oyunları serisinin altıncı filmi "Sunrise on the Reaping" hafta sonu vizyona girmeden eleştirmenleri ikiye böldü. Filmi "gerçeküstü derecede kötü" ve "dolambaçlı, pahalı bir karmaşa" diye niteleyenler olduğu gibi "şaşırtıcı derecede güçlü" ve "serinin en iyi filmlerinden biri" diyenler de var, BBC'nin haberine göre.

Film, önceki yapımlarda yetişkin hâlini Woody Harrelson'ın canlandırdığı Haymitch Abernathy'nin gençlik hikâyesini anlatıyor. Olaylar ilk Açlık Oyunları filminden 24 yıl önce, 2023'te gösterime giren "Kuşların ve Yılanların Türküsü"nden ise 40 yıl sonra geçiyor.

BİR YILDIZ VEREN ELEŞTİRMEN: SIKICI VE ABARTILI

İngiliz Guardian gazetesi filme beş üzerinden bir yıldız verdi. Gazete yapımı "abartılı ve sıkıcı" buldu, filmin hayranlardan gelir elde etmek dışında var olmak için gerçek bir nedeni bulunmadığını yazdı.

Screen Daily filmi "hayal kırıklığı yaratan bir ön hikâye" olarak tanımladı ve ilgi çekici karakterlerin eksikliğine dikkat çekti. IndieWire ise yapımın serinin dünyasını derinleştirmekten çok "soğuk bir para tuzağı" gibi durduğunu belirtti. Üç yıldız veren Empire dergisi filmi "yeterince keyifli bir oyalanma ama özünde iddialı bir dipnot" sözleriyle değerlendirdi.

JENNIFER LAWRENCE'IN YOKLUĞU HİSSEDİLİYOR

Genç Haymitch'i 16 yaşındaki karakter olarak Joseph Zada oynuyor. IndieWire, Zada'nın performansını "yeterince sevimli" buldu ancak karakterin Jennifer Lawrence'ın ilk filmlere kattığı çekim gücünden yoksun olduğunu yazdı. New York Times da Lawrence'ın yol gösterici varlığının arandığını, filmi yalnızca Jesse Plemons ile Başkan Snow'u canlandıran Ralph Fiennes'ın kısa anlarda yukarı taşıdığını kaydetti.

Filmin kadrosunda Fiennes ve Plemons'ın yanı sıra Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Mckenna Grace ve Maya Hawke da yer alıyor. Culkin, oyunların sunucusu Caesar Flickerman rolünde.

DÖRT YILDIZ VERENLER: İLK FİLMLERİN RUHUNA DÖNÜŞ

Olumlu yorumlar da az değil. The Wrap filmin akılda kalan oyunculuklarını ve üslubunu övdü, zamanla serinin en iyi yaşlanan filmi olabileceğini yazdı. Hollywood Reporter, Zada'nın performansını "yıldız doğuran bir rol" diye niteledi ve filmi, hayal kırıklığı yaratan önceki yapımın ardından ilk filmlerin ruhuna dönüş olarak gördü.

Dört yıldız veren Time Out ise filmin serinin diğer halkaları kadar güçlü olduğunu ve 2023'teki ön hikâyeye göre büyük bir ilerleme sayılacağını belirtti.

Kaynak: BBC