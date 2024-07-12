Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te Srebrenitsa katliamının 29. yılı anma programına katıldı - Son Dakika
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Dünya

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te Srebrenitsa katliamının 29. yılı anma programına katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek\'te Srebrenitsa katliamının 29. yılı anma programına katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te düzenlenen Srebrenitsa katliamının 29. yılı anma programına katıldı. Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti ve hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek dayanışma mesajları verdi.

12.07.2024 10:04
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Srebrenitsa katliamının 29'uncu yılı anma programına katılmak üzere gittiği Bosna Hersek'te dün ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ve hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti. Bakan Tunç ayrıca, Başçarşı'da Bosna Hersekli vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyareti ile ilgili olarak, "Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla geldiğimiz Bosna Hersek'te, merhum Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret ettik. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i, ülkesi ve milleti için verdiği bağımsızlık mücadelesiyle, fikirleriyle, bilge kişiliğiyle daima hatırlayacağız. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinde can veren tüm şehitleri rahmet ve duayla anıyorum" dedi. Adalet Bakanı Tunç Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek, "Avrupa'nın seyirci kaldığı Srebrenitsa Soykırımı'ndaki şehitlerimizin annelerini ziyaret ettik. Yüreklerindeki 29 yıldır dinmeyen acılarına ortak olduk. Ortak bir tarihin, güçlü bir kültürün ve büyük bir medeniyetin mensupları olarak Bosna Hersek'in ve Bosnalı kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te Srebrenitsa katliamının 29. yılı anma programına katıldı - Son Dakika

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