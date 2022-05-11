Adidas'ın çıplak göğüslere yer veren spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı - Son Dakika
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BBC

Adidas'ın çıplak göğüslere yer veren spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı

11.05.2022 22:38
Adidas'ın çıplak göğüslere yer veren spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı

Adidas'ın çıplak kadın göğüslerinin yer aldığı spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı.

Adidas'ın çıplak kadın göğüslerinin yer aldığı spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı.

Reklam görselinde farklı ten renkleri, meme büyüklükleri ve göğüs genişliklerine sahip kadınlar yer alıyordu.

İngiltere Reklam Standartları Kurumu, görsellerin geniş bir kesimi rahatsız edebileceği sonucuna vardı.

Adidas ise kadınların çok farklı göğüslere sahip olduğunu, bu yüzden doğru spor sutyeninin önemini vurgulamak için bu reklamı yaptıklarını açıkladı.

Adidas'ın reklamında "Kadınların her şekil ve büyüklükteki göğüslerinin desteğe ve konfora layık olduğuna inanıyoruz. Herkesin kendine uyan bir model bulabilmesi için yeni spor sutyeni koleksiyonumuzda 43 farklı model yer alıyor" ifadeleri bulunuyordu.

Bir şirket temsilcisi, Adidas'ın bu mesajın gururla arkasında durmaya devam ettiğini, görselin de hâlâ sitelerinde yer aldığını belirtti.

Şubat ayında Twitter üzerinden yapılan reklamların birinde 62, diğerinde 64 kadının göğsü yer alıyordu.

Reklamdaki meme uçları piksellenmişti.

Reklam Standartları Kurumu (ASA), söz konusu reklamın gereksiz çıplaklık içerdiği veya kadınları "birer beden parçasına indirgeyerek cinsel objeye dönüştürdüğü" gibi 24 farklı şikayet üzerine bunu incelemeye almıştı.

Bazı şikayetçiler de görsellerin Twitter'da çocuklar tarafından da görülebildiğine dikkat çekmişti.

Twitter da bu paylaşımları incelemiş fakat platformun kurallarına aykırı bulmamıştı.

Şikayetleri inceleyen ASA, reklam kampanyasının cinsellik içermediğine ve kadınları nesneleştirmediğine karar verse de çıplaklık içerdiğini ve bu yüzden çocuklar tarafından görülmeyecek bir şekilde, belli bir hedef kitleye yöneltilebileceğine karar verdi.

Adidas'ın çıplak göğüslere yer veren spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı
Adidas'ın çıplak göğüslere yer veren spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı
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Son Dakika Dünya Adidas'ın çıplak göğüslere yer veren spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adidas'ın çıplak göğüslere yer veren spor sutyeni reklamı İngiltere'de yasaklandı - Son Dakika
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