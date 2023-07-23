Afganistan'da sel felaketinde 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da sel felaketinde 30 kişi hayatını kaybetti

23.07.2023 18:23

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinde son 24 saat içinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 30 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca çok sayıda kişi yaralandı ve 604 ev tahrip oldu. Ülke genelinde son 4 ayda yaşanan sel baskınlarında ise toplamda 214 kişi hayatını kaybetti, 320 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinde yaşanan selde 30 kişi hayatını kaybetti.

Meydan Vardak Doğal Afetlerle Mücadele İl Başkanı Feyzullah Celali, basına yaptığı açıklamada, Celriz, Narah Çek ve Çagatuy ilçelerinde son 24 saat içerisinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Söz konusu ilçelerde sel nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Celali, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Taliban hükümetinin Afet Yönetimi Bakanlığına göre, Meydan Vardak'ta yaşanan selde 74 kişi yaralanırken, 604 ev tahrip oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 4 ay içinde ülke genelinde yaşanan sel baskınları yüzünden 214 kişi yaşamını yitirdi, 320 kişinin yaralandı.

Kaynak: AA
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